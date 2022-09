"La vita non è un percorso lineare e questa tenuta è una scommessa"

Studi in filosofia, un lungo periodo professionale in Argentina per realizzare documentari, una parentesi in Inghilterra dove nasce sua figlia.

Eva Baratta definisce il suo percorso ‘slashist’, tante fasi con altrettante conclusioni e ripartenze. L’approdo è in Italia, in Toscana, dove i genitori hanno deciso di avvitare decine di ettari dall’aspetto primitivo, costellati di grandi massi che ricordano a noi donne e uomini di passaggio, l’infinita esistenza della natura.

È l’occasione che aspettava. Insieme al marito Javier conduce la tenuta agricola, in ruoli distinti e sinergici.

Crede che ogni donna debba avere stanza tutta per sé, uno spazio in cui ritrovarsi e prendersi cura della propria essenza.