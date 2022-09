La bike manager

Un passato da interior designer fra Australia, Canada e Stati Uniti, Silvia Livoni ha deciso di ripensare la sua vita professionale dopo un avventuroso viaggio in bicicletta.

Un’illuminazione. Si inizia a favorire la mobilità sostenibile urbana, ma soprattutto quella turistica. Nasce così in Toscana il primo Bike Hub, un modello che sviluppa intorno alle destinazioni cicloturistiche lo sviluppo economico del territorio, integrando pubblica amministrazione e partner privati.

Il format ha successo, viene premiato come best practice internazionale e quindi subito replicato. Silvia è anche vice presidente dell’Osservatorio Bikeconomy che ruota intorno ad una cifra: 44 miliardi di euro sviluppati dal cicloturismo a livello europeo. L’abbiamo intervistata a Cesena, nella Valle del Savio bike hub e il suo consiglio per le giovani donne non poteva che essere ‘fare squadra con altre donne e pedalare…’