"Volevo diventare Ministra del Tesoro"

Simona Fiorentini voleva diventare la prima donna italiana ministro del Tesoro, si iscrive alla Facoltà di Economia e diligentemente si laurea, ma la vera sfida è proseguire l’impresa di famiglia. Insieme alla sorella Fabrizia rappresenta la quarta generazione di donne capace e straordinarie che, partendo da una drogheria nel centro di Torino, hanno realizzato un’attività fiore all’occhiello dell’export nazionale.

In anticipo sui tempi, Simona e la sua famiglia hanno realizzato la transizione energetica nel loro avveniristico stabilimento che consente -fra l’altro- di convertire il calore emesso dai macchinari in energia per riscaldare l’ambiente. Alberi e verde ovunque ricordano a tutti che il rispetto dell’ambiente viene prima del profitto.

Il consiglio per le giovani donne? ‘Puntare in alto senza saltare alcun gradino della scala. Di imperfezioni e sbagli è fatta la storia di tutti’.