Oggi come allora, il discorso sull'austerità in tv del premier: "Basta una lampada, termostati giù"

È l'Italia degli anni Settanta ad affrontare la crisi energetica dovuta alla guerra del Kippur. La crisi petrolifera si fece sentire e in Italia fu il discorso dell'allora premier Mariano Rumor nel 1973 a rendere l'idea dell'austerità. Scolpite rimasero alcuni passaggi del discorso: “Dove basta una lampada, non serve usarne due e termostati giù e meno auto”. Le conseguenze di una crisi estera furono percepite dagli italiani che dovettero fare a meno di circolare con i veicoli la domenica e nei giorni festivi. Non solo, era abitudine trovare i neon dei supermercati spenti mentre i benzinai chiudevano molto prima dei soliti orari. Un periodo difficile che si protrasse fino al 1974.