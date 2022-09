Oggi sposi (e soldati). I riservisti russi in partenza salutano le famiglie

In un giorno sposi e soldati. Nell'ufficio di reclutamento militare a Bataysk che si trova accanto all'ufficio del registro dei matrimoni locale nella piazza centrale della città, alcune coppie hanno deciso di ufficializzare la loro relazione prima di salutarsi.

Andrei, uno dei riservisti in partenza ha raccontato alla Reuters che lui e la sua fidanzata Yulia non avevano programmato di sposarsi, ma la mobilitazione annunciata la scorsa settimana li ha costretti a ricredersi. "Ho emozioni contrastanti: ho paura dell'ignoto, provo molto in questo momento", dice tenendo in mano il figlio piccolo e un pallone da calcio.

Mentre i riservisti aspettavano fuori, un uomo suona con la fisarmonica canzoni allegre della Seconda Guerra Mondiale creando un inquietante mix di emozioni tra fervore patriottico e tristezza per la partenza.