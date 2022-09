Onde di 15 metri e venti a 160 Km: l'uragano Fiona filmato dal veicolo di superficie senza pilota

Le immagini, registrate da un veicolo di superficie senza pilota (USV) nell'Oceano Atlantico, documentano il passaggio dell'uragano Fiona durante lo spostamento in direzione delle Bermuda. Nel video sono ben visibili le onde, che hanno raggiunto anche in 15 metri, e i venti che hanno superato i 160 chilometri orari. La tempesta di categoria 4, che ha devastato intere aree a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana, ora minaccia il Canada. Nel weekend sono previste piogge e inondazioni in diverse province canadesi.