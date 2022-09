Pallavolo, quel punto contestato dall'Italia alla Polonia che la regia polacca non manda in replay

Batte forte Michieletto, la Polonia risponde e l'Italia è brava a tenere la palla in campo e organizzarsi. L'alzata è per Daniele Lavia che schiaccia forte e sorpassa il muro avversario. In fondo al campo c'è un difensore che tenta di fermare la schiacciata dell'azzurro senza riuscirci. I giocatori dell'Italia non hanno dubbi: quest'ultimo avrebbe toccato la palla, mentre i polacchi negano e la regia non mostra le immagini. Gli italiani si lamentano, così come i cronisti che sottolineano più volte la strana decisione del service polacco di non rimandare in onda il punto. Ferdinando De Giorgi e il suo staff non chiedono il challenge (Uno strumento che serve per rivedere un'azione, ndr) e così incassa la Polonia. Sarà l'unico punto della partita di pallavolo tra Polonia e Italia, finita 3-1 per gli azzurri, a non trovare il replay.