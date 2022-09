Parigi spegne la Torre Eiffel in anticipo per risparmiare energia

“Parigi resterà la Ville Lumière” assicura la sindaca Anne Hidalgo ma a partire dal 23 settembre le luci della Torre Eiffel, simbolo della capitale e punto di riferimento luminoso del suo ‘skyline’ notturno saranno spente un’ora prima del solito.

La decisione fa parte di un pacchetto di misure che include lo spegnimento anticipato dell'illuminazione dei monumenti, l’abbassamento della temperatura dell’acqua nelle piscine comunali e l’avvio posticipato del riscaldamento negli edifici pubblici e che rientra nel piano voluto dal presidente Macron che punta alla riduzione del 10 per cento nel consumo energetico in risposta al taglio delle forniture di gas da parte della Russia e all'impennata dei prezzi dell'energia.

Attualmente la Torre Eiffel rimane accesa fino all'una di notte grazie a un sistema di illuminazione che le conferisce una luce dorata. Allo scoccare di ogni ora scintilla grazie a 20.000 lampadine a intermittenza. Spegnere le luci del monumento alle 23:45 significherebbe ridurre il consumo energetico del 4%.

Hidalgo ha dichiarato che a partire dal 23 settembre l'illuminazione degli edifici pubblici parigini sarà spenta alle 22:00, mentre la temperatura dell'acqua nelle piscine sarà ridotta a 25°C da 26°C. Il riscaldamento negli edifici pubblici sarà abbassato di un grado, fino a 18 gradi centigradi.

"Dobbiamo accelerare la transizione ecologica e energetica [...] proprio per essere un sistema più resiliente, cioè più capace di resistere alle molte crisi che stanno arrivando, e a quella che sovrasta tutto: il cambiamento climatico. Quindi dobbiamo accelerare".

Quest'anno la bolletta energetica della capitale raggiungerà i 90 milioni di euro, 35 milioni in più del solito, anche se i contratti a lungo termine per l'elettricità e il gas proteggono in parte i conti pubblici dai picchi di aumento dei prezzi dell’energia.

Un tema a parte è rappresentato dagli edifici privati e dai negozi. "Per quanto riguarda gli edifici privati “- anch'essi significativi, alcuni dei quali monumentali -”, dice la sindaca Hidalgo, “abbiamo discusso con diversi settori commerciali di Parigi per chiedere loro di seguire il nostro esempio. Credo che accetteranno, non vedo come possano dire di no". La questione dell’inquinamento luminoso notturno e dello spreco energetico delle vetrine accese tutta la notte è diventata recentemente virale grazie all’iniziativa di un collettivo che spegne a colpi di parkour le luci dei negozi parigini.