Paura per l'uragano Ian, 50mila evacuati a Cuba. Florida in stato di allerta

Aumenta la forza dell'uragano Ian. Pioggia e venti forti stanno sferzando la punta occidentale di Cuba mentre, nelle prossime ore il maltempo potrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida come un uragano di categoria 4. I funzionari della provincia cubana di Pinar del Río hanno evacuato 50.000 persone, allestito 55 rifugi e adottato misure per proteggere i raccolti nei magazzini nella principale regione di tabacco di Cuba prima dell'atteso passaggio di Ian all'inizio di martedì. Dopo aver superato Cuba, Ian dovrebbe rafforzarsi ulteriormente prima di raggiungere la Florida già mercoledì.

Nell'area di Tampa 300.000 persone sono state evacuate dalle aree più esposte per le quali si profila il rischio dello scenario peggiore, ovvero la possibilità che l'uragano si abbatta sulla zona per oltre quasi 48 ore. In previsione di Ian nel Golfo del Messico, Chevron ha evacuato il persone sulle piattaforme offshore. La società elettrica della Florida ha intanto messo in allerta 13.000 dipendenti per rispondere rapidamente a un'eventuale emergenza elettrica. L'aeroporto di St. Pete-Clearwater ha invece annunciato che sospenderà tutte le operazione da martedì alle 13 ora locale, ore 19 italiane, fino a quando l'ordine di evacuazione non sarà rimosso.