Polemiche per l'abito scuro e la cravatta nera del giornalista Bbc prima della morte della Regina

Mentre il Regno Unito attendeva notizie sulla salute della Regina Elisabetta, l'abito scelto da Huw Edward - il giornalista della Bbc che, dopo la sospensione della programmazione regolare, ha presentato la diretta della rete ammiraglia britannica in abito nero con cravatta nera su camicia bianca - a molti ha dato l'idea di un segno di lutto. Così un altro giornalista, Alastair Stewart OBE, ha criticato l'emittente per la decisione. “Una cravatta nera è stata prematura e sbagliata”, ha commentato il giornalista suggerendo una cravatta bordeaux. Non solo, la Bbc è finita nel mirino della rete anche per il tweet di una sua giornalista che ha diffuso la notizia della morte della Regina. Si tratta di Yalda Hakim, nota per i suoi reportage sull'Afghanistan, che ha twittato ai suoi 200 mila follower: “La Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni, come ha annunciato da Buckingham Palace” salvo poi scusarsi. Dopo aver rimosso il tweet ha provato a rimediare: “È stato un errore, non c'è stato alcun annuncio della morte della Regina. Mi scuso”. Scuse che non sono bastate. Ora gli utenti invocano provvedimenti da parte dell'emittente britannica.