Poliziotto rischia il linciaggio: si difende col taser ma viene accerchiato

La ‘polizia morale’ in Iran è sotto accusa dell'opinione pubblica, perché “autore” della morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata perché non indossava il velo, secondo lo stretto dettato islamico. Da giorni, centinaia di manifestanti hanno sfidato la dura repressione e chiedono l'abolizione del corpo di sicurezza chiamato “pattuglie della morte”. Le donne bruciano l'hijab mentre i manifestanti affrontano i poliziotti. In questo filmato un agente della morale viene accerchiato e rischia di essere linciato dalla folla. A poco e nulla gli serve la pistola elettrica per difendersi. A salvarlo sono piuttosto gli altri colleghi. Intanto anche il presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf ha chiesto che la condotta di questa unità di polizia sia oggetto di inchiesta, proprio per evitare che si ripeta quanto accaduto a Mahsa Amini. Prima di partire per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha chiamato i genitori di Amini per porgere le sue condoglianze e avrebbe detto “Tua figlia era come mia figlia”.