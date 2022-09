Premier Finlandia: “Estorsione russa sul gas, Putin ha fatto entrare 2 nuove nazioni nella Nato”

“Più forte sarà l'effetto delle sanzioni, più costoso sarà per la Russia continuare la guerra. Le sanzioni devono essere percepibili anche nella vita quotidiana dei russi comuni”, ha dichiarato Sanna Marin nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo. “Se c'è qualcosa che rimarrà dopo questa guerra e di cui potrà vantarsi Putin, è che ci saranno due membri in più della Nato. Svezia e Finlandia entreranno nell'Alleanza atlantica, ringrazio tutti per l'appoggio che ci è stato concesso” ha detto la premier finlandese.