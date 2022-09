Presidente Fico saluta e ringrazia l'Aula: “È stato un onore presiedere l'assemblea di Montecitorio”

Ultimo giorno per i parlamentari della XVIII legislatura, l'ultima con 945 eletti. Dal 25 settembre gli eletti saranno 400, alla Camera, e 200 al Senato. In Transatlantico e in aula i deputati, dove nella giornata appena trascorsa si è votato il dl aiuti bis e la variazione di bilancio, i parlamentari si sono lasciati andare in selfie e foto di gruppo.