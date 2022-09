La proclamazione di Re Carlo III al Royal Exchange Londra

Dopo la proclamazione ufficiale di Carlo III come nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth al St James's Palace, nella capitale britannica, una nuova cerimonia di proclamazione ha avuto luogo, come da programma, presso la City of London.

A mezzogiorno, ora del Regno Unito (le 13 in Italia), è stata letta una seconda proclamazione dai gradini del Royal Exchange. La cerimonia, simile a quella precedente, è stata seguita dal saluto reale dei trombettieri e dall'esecuzione dell'inno nazionale. Infine, il Lord Mayor ha invocato "tre applausi per Sua Maestà il Re".

La proclamazione di re Carlo III, e il successivo annuncio del Garter King of Arms, David Vines White, dal balcone di St James's Palace che si affaccia su Friary Court, erano state seguite dall'esecuzione dell'inno, da alcuni spari di cannone in città e dal tradizionale saluto delle Guardie reali, al grido "God save the King".