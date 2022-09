Prove del corteo funebre per la regina: le cornamuse, la bara finta, i corazzieri a cavallo

Nella notte a Londra si sono svolte prove dei funerali di stato per la Regina Elisabetta II in programma lunedì 19 settembre, prove che hanno coinvolto in particolare i membri delle forze armate che avranno un ruolo centrale nel corteo funebre. Sono state diffuse alcune immagini delle esercitazioni in cui si vedono anche i militari che si esercitano a issare e trasportare una bara, una copia del feretro della sovrana.