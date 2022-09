Putin si mostra col falco: la visita in Kamčatka per incentivare gli arruolamenti nell'esercito

Il Presidente russo ha incontrato gli ornitologi volontari del centro falchi della Kamchatka, che si occupano della conservazione di rare specie di rapaci. Lo scopo della missione di Vladimir Putin è incaricare il governo della penisola russa di istituire garanzie sul lavoro ai cittadini che desiderano arruolarsi come volontari per partecipare all'operazione militare speciale in Ucraina. Chi presenta domanda di adesione all'esercito, come volontario, non è tutelato né da un periodo di congedo né dall'aspettativa. In tanti vorrebbero riavere il proprio posto di lavoro al rientro dall'Ucraina. Così Putin ha promesso di sanare questa lacuna legislativa. “In tali casi, la legislazione della Federazione russa deve essere allineata alla situazione de facto”, ha riferito Peskov. La Russia - che non ha mai chiamato la mobilitazione generale e non parla di guerra ma solo di operazione speciale - secondo le intelligence occidentali sta affrontando un problema di scarse risorse sul campo e i media indipendenti hanno denunciato che sta addirittura arruolando detenuti per rimpinguare le fila dei suoi uomini.