Putin vuole annettersi il Donbass? E l'Olanda si annette la Russia. Con un referendum - video

Il video satirico è in lingua russa, ma sottotitolato in inglese, e si rivolge direttamente al popolo di Putin: “Dal 23 al 27 settembre si terrà un referendum dove tu puoi votare per essere annesso ai Paesi Bassi. Non ascoltare le bugie di Putin. Quello che non ti ha detto è che originariamente la Russia apparteneva ai Paesi Bassi. E' tempo di essere riuniti”.

E poi alla fine: “Se farai parte dei Paesi Bassi, il vantaggio principale sarà che i tuoi figli non dovranno morire in una guerra senza senso contro l'Ucraina. Vota online".