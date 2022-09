Quattro trombe d'aria: il video ripreso da una barca a vela al largo di Maiorca

Non è una scena comune, ma qualcosa di davvero speciale. Così residenti e vacanzieri, sull'isola spagnola, hanno assistito al temporale che ha generato quattro trombe marine nello stesso istante. Le immagini sono state registrate a Cala d'Or e in altri punti dell'isola di Maiorca. Fortunatamente i tornado, che si formano sulla superficie del mare, non hanno toccato terra e dunque non hanno provocato danni né sulla costa né alle barche a vela.