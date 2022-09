Questa bimba potrebbe essere la figlia di Kim Jong-un: l'unica coi capelli sciolti

Tra le tante bimbe presenti in questo filmato ce n'è una che potrebbe essere la figlia di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord che nel video appare coinvolto e divertito. Secondo Seul, che sta analizzando i filmati, le immagini diffuse dalla KRT insisterebbero sulla bambina con i capelli sciolti. “È l'unica a non avere i capelli raccolti”, scrivono i media sudcoreani alludendo a “una forma di trattamento speciale”. Altre indiscrezioni lasciano trapelare che alla fine dello spettacolo la moglie del leader supremo, Ri Sol-ju, si sarebbe avvicinata alla bambina dandole una pacca sulla schiena. Congetture, probabilmente, che al momento il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud non è in grado di confermare.