Ore di coda per tornare a casa dalle vacanze in Francia: urla e un concerto di clacson rabbiosi

Momenti di tensione e forti disagi per decine di migliaia di passeggeri in viaggio verso il Regno Unito, dal porto francese di Calais: fino a sei ore di ritardo sabato notte. Secondo funzionari portuali di entrambe le parti, i controlli alle frontiere previsti per il 2023 rischiano di aumentare il tempo che ogni veicolo trascorre ai posti di blocco. Già a luglio decine di migliaia di passeggeri in viaggio da Dover in Francia, avevano subito enormi ritardi, a causa del personale francese insufficiente per controllare i passaporti dei viaggiatori in partenza.