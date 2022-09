Rapine di orologi di lusso, arrestati 4 algerini a Milano

Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla procura di Milano, hanno arrestato quattro giovani algerini ritenuti responsabili di furti e rapine di orologi di lusso commessi nel centro del capoluogo lombardo. Le indagini riguardo tre rapine commesse tra giugno e settembre, con un bottino di 4 mila euro, orologi, materiale fotografico e diversi indumenti utilizzati dagli indagati in occasione dei furti e delle rapine. Gli orologi sottratti erano in particolare rolex o altre marche prestigiose. I quattro giovanissimi arrestati hanno 21, 22 e 24 anni, mentre un quarto è stato sottoposto a fermo con l'accusa di aver commesso diverse rapine a Milano nei confronti di turisti. Il primo episodio risale al 5 giugno scorso, quando in quattro hanno aggredito un uzbeko in via Manzoni, portandogli via un orologio Richard Mille da 200 mila euro. Un'altra rapina, contestata, è avvenuta il 6 luglio in Corso Vittorio Emanuele, dove due algerini hanno avvicinato una coppia di turisti iraniani mentre entravano nella Galleria passarella. In quell'occasione hanno sfilato un Hublot da 6 mila euro.