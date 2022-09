Re Carlo contestato in Galles: "I contribuenti pagano le tue parate"

Una folla festosa ha accolto re Carlo anche in Galles, ma la piacevole passeggiata tra la folla a Cardiff è stata turbata per qualche istante da un uomo che ha attirato l'attenzione del reale. Carlo si è voltato per ascoltarlo e lui lo ha criticato, sottolineando gli alti costi della monarchia. “Mentre noi lottiamo per riscaldarci i contribuenti pagano la tua parata” ha dichiarato il contestatore.