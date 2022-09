Re Carlo III si sporca con la penna e perde le staffe al castello di Hillsborough

Nonostante la calorosa accoglienza a Belfast, una tappa delicata per le spinte secessioniste e le polemiche politiche post-Brexit, il re Carlo III ha perso le staffe mentre firmava il libro dei visitatori al castello

di Hillsborough, residenza dei reali in Irlanda del Nord. Sedutosi alla scrivania, il re si è accorto che la penna sgocciolava inchiostro mentre firmava il suo nome sul registro. Quando si è alzato, l'ha passata alla regina consorte, Camilla, ma poi si è voltato verso i collaboratori, visibilmente irritato per essersi macchiato le mani.

“Odio questa penna. Non posso sopportare questa dannata cosa. Ogni volta che puzza”, si è lasciato sfuggire, secondo il Daily Mail, mentre si puliva le mani con un fazzoletto. È il secondo gesto di stizza che il nuovo re, proclamato, si è concesso in questi primi giorni di regno dinanzi alle telecamere che ne seguono ossessivamente ogni passo. Il giorno della proclamazione, quando stava per apporre la sua firma sullo storico documento, dopo aver spostato un ingombrante calamaio dal tavolo, si è rivolto irritato a uno dei collaboratori, per indicare con una smorfia sul volto di togliere dalla scrivania il portapenne, regalo dei principi William e Harry, in modo che potesse firmare più agevolmente i documenti.

Anche Camilla dopo la firma si è guardata le mani.