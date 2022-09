Re Carlo richiama i cerimonieri, il tavolo è stretto e il portapenne ingombrante

Mostrata in televisione per la prima volta nella storia, la cerimonia di proclamazione di Carlo III e la relativa firma sono stati dei momenti solenni interrotti per qualche istante da una espressione poco gradita del monarca. Il re Carlo III di fronte all’Accession Council, l’atto di proclamazione che certifica la sua successione alla regina Elisabetta, ha lamentato ai cerimonieri problemi di spazio e dalla scrivania ha fatto rimuovere il portapenne ingombrante. Sul web gli utenti si sono sbizzarriti con i meme, definendo il tavolo troppo piccolo per quei documenti così grandi.