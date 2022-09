Record nei 100 metri piani, il robot bipede è da Guinness ma Usain Bolt non ha nulla da temere

Si chiama Cassie ed è un robot inventato dall'Oregon State University College of Engineering e prodotto dalla società Agility Robotics. Il robot bipede è già negli annali per aver stabilito un Guinness World Record sui 100 metri piani. Cassie ha percorso la metratura in 24,73 secondi, partendo da una posizione in piedi. Il record, ovviamente, è basato sui precedenti tentativi fatti con altri robot. A differenza dei predecessori, però, questo bipede è in grado di controllare l'andatura grazie all'apprendimento automatico. Grandi numeri per un automa che ha le ginocchia pieghevoli come quelle di uno struzzo e non dispone di sensori per vedere. Correre e tornare in posizione, senza cadere, è già un'impresa. Ma nel caso specifico gli scienziati sono andati oltre. Per Usain Bolt, detentore del record mondiale, per ora può stare tranquillo. Probabilmente è più insidioso Marcell Jacobs.