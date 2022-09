Video - Relitto con più di 1.200 anni al largo delle coste israeliane

Un’antica nave, la più grande del suo genere, è stata rinvenuta da uno scavo subacqueo al largo delle coste israeliane.

Come sia affondato non si sa, forse una tempesta a sorpresa oppure un capitano inesperto. Qualunque sia la ragione, la nave mercantile fatta di abeti e noci e che trasportava delizie da terre lontane, affondò più di 1.200 anni fa, nelle acque poco profonde al largo di quella che oggi è la comunità costiera israeliana di Maagan Michael.

Era più o meno il periodo in cui l'impero bizantino, in gran parte cristiano, stava perdendo il controllo su quest'area dell'est. La regione mediterranea e il dominio islamico si stavano estendendo.

Il naufragio, datato tra il VII e l'VIII secolo d.C., è la prova che il commercio persisteva con il resto del Mediterraneo nonostante la divisione religiosa, ha affermato Deborah Cvikel, archeologa nautica dell'Università di Haifa e direttrice dello scavo.

"I libri di storia, di solito ci dicono che in quel periodo non c'era commercio internazionale nel Mediterraneo. Avevamo principalmente navi più piccole che navigavano lungo la costa facendo cabotaggio", ha aggiunto. "Qui abbiamo, invece, un grande relitto, che pensiamo fosse una nave originale lunga circa 25 metri - siamo modesti - con un carico di merci provenienti da tutto il Mediterraneo".

I manufatti sul ponte mostrano che la nave aveva attraccato a Cipro, in Egitto, forse in Turchia e forse fino alla costa nordafricana.

La costa di Israele è ricca di navi affondate nel corso dei millenni. I relitti sono più accessibili allo studio che altrove nel Mediterraneo perché il mare qui è poco profondo e il fondale sabbioso conserva reperti. Come è successo con la nuova scoperta a Maagan Michael, in queste acque è sufficiente una tempesta per esporre una nuova reliquia. In questo caso sono stati due subacquei dilettanti ad individuare un pezzo di legno che sporgeva dal fondo.

Gli scavi eseguiti dal team di Cvikel, ha mappato gran parte dello scheletro di legno, lungo 20 metri e largo cinque.

Aspiratori subacquei hanno ripulito 1,5 metri di sabbia e scoperto oltre 200 anfore contenenti ancora ingredienti della dieta mediterranea, come la salsa di pesce, e una varietà di olive, datteri e fichi.

C'erano strumenti per la navigazione come corde e oggetti personali come pettini di legno, oltre ad animali, inclusi i resti di scarafaggi e sei topi.

"Devi essere molto attento perché alcuni dei resti, come lische di pesce, ossa di topo o noccioli di olive, sono così piccoli che potrebbero essere persi in una frazione di secondo", ha detto la direttrice dello scavo, Cvikel.

Lo scavo è sostenuto dalla Israel Science Foundation, dalla Honor Frost Foundation e dall'Institute of Nautical Archaeology della Texas A&M University.