Rimosso il murales apparso a Roma del “bacio” coi coltelli tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini

“Il murales con Meloni? Ho trasformato i coltelli disegnati in fiori, poi ci baciamo e non vorrei che i nostri compagni si offendessero. Il nostro è affetto

politico, i coltelli erano di qualcuno che ci vuole male e fa pensieri cattivelli”, ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini uscendo dal Senato dopo il voto al Decreto aiuti ter. Intanto il murales comparso in via del Collegio Capranica, a pochi passi dal Senato e Montecitorio, è stato rimosso. Il disegno ritraeva la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ed il Segretario della Lega Matteo Salvini mentre si baciavano e tenevano contemporaneamente dei coltelli dietro alla schiena. Dietro di loro, un Berlusconi sorridente. L’opera è stata realizzata da Tv Boy.