Roger Federer gioca a ping pong in smoking in attesa della cena di Gala

In attesa dell'addio dal tennis professionistico

Nuove immagini mostrano gli “ultimi” giorni del campione Roger Federer: in attesa del match conclusivo e celebrativo della sua carriera, un doppio con Rafael Nadal alla Laver Cup, il tennista svizzero si è concesso una partita di ping pong in smoking contro l'argentino Schwartzman. La Laver Cup 2022 segnerà il suo ultimo impegno in carriera.