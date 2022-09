Salvato da morte certa e cresciuto da una mamma peluche: la storia del giovane pinguino Harold

Un piccolo pinguino africano nasconde una storia incredibile: Harold, appena nato, era destinato a morire. All’interno dell’habitat Bolder Beach (Area che ricrea fedelmente la spiaggia sudafricana dove vivono migliaia di pinguini) si è schiusa la prima delle due uova che mamma Amadi e papà Red stavano covando, alternandosi, da giorni. Prima è uscito Homer, dopo tre giorni Harold. I genitori si sono presi cura di loro, ma Homer, più forte, prevaricava sul fratello minore e mangiava tutto il pesce a disposizione. Così Harold, che alla nascita pesava 70 grammi, non è cresciuto in modo corretto e invece di arrivare a pesare circa 180 gr dopo 7gg, ne pesava solo la metà. La situazione stava per degenerare quando i responsabili della colonia del Bioparco ZOOM di Torino, impegnati alla salvaguardia e conservazione di specie a rischio di estinzione, hanno deciso di agire. In particolare la biologa Martina Tubito, incaricata di monitorare le uova già prima della schiusa, e la veterinaria Sara Piga hanno deciso di spostare il piccolo nella clinica interna del parco. Con lui un peluche di pinguino a grandezza naturale dal quale non si è mai staccato. Così Harold ha avuto la sua chance e dopo due mesi, ora pesa 2500 grammi, è tornato a vivere nel suo nido col fratello Homer.