Salvini: “Penalizzati dal governo Draghi, così la Lega è scesa dal 23% al 9%”

Matteo Salvini ha addebitato il calo nei consensi della Lega all'esperienza nel governo Draghi. “Fratelli d'Italia è stata brava a fare opposizione, per i militanti della Lega non è stato facile stare due anni al governo col Pd e con Draghi, ma lo rifarei, anche se ci è costato”. E Salvini spiega che rifarebbe anche la scelta di far cadere il governo Draghi: “Se avessimo scelto di trascinare per altri 9 mesi un governo litigioso e inadempiente, sarebbe stato un problema per la Lega”.