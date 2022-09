San Giuliano Milanese, cosa resta dell'azienda di plastica e solventi: le impressionanti immagini

“Tranne la palazzina uffici, l'azienda è andata completamente distrutta ma l'unico pensiero al momento è rivolto ai due feriti e ai loro familiari. I miei collaboratori sono la mia famiglia, sono la cosa più importante che ho”. Afferma Riccardo Bellato, amministratore della Nitrolchimica. L'azienda di San Giuliano Milanese distrutta da un incendio nel quale due dipendenti sono rimasti feriti, uno in modo grave, e altri quattro sono rimasti intossicati, si dice “a disposizione degli Enti preposti per ogni accertamento”. Il giorno prima dell'incendio che ha devastato la Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, il personale aveva effettuato un'esercitazione antincendio con una azienda specializzata per quel tipo di attività. Lo rende noto l'azienda.