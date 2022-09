Sandra Oh di “Grey's Anatomy” ai funerali della Regina Elisabetta. Scoppia il caso: cosa ci faceva?

Nell'Abbazia di Westminster, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II, non è passato inosservato un volto noto di Hollywood. Si tratta di Sandra Oh, nata in Canada da genitori sudcoreani, e nota al pubblico televisivo soprattutto per i suoi ruoli in Killing Eve e Grey's Anatomy, riporta Bbc. Ma i social si sono subito scatenati della presenza inondando la rete di post simpatici. L'attrice, 51 anni, vestita a lutto, aveva un distintivo appuntato davanti, ricordo della nomina ufficiale dell'ordine del Canada - la seconda più alta onorificenza civile del paese - ricevuta nel giugno di quest'anno per la sua “carriera artistica ricca di memorabili ruoli teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all'estero”. L'onorificenza era stata creata nel 1967 dalla regina per onorare le persone “il cui servizio plasma la nostra società, le cui innovazioni accendono la nostra immaginazione e la cui compassione unisce le nostre comunità”. L'attrice faceva parte di una delegazione, guidata dal premier canadese Justin Trudeau, che includeva i detentori della victoria cross, della George Cross e degli ordini cavallereschi, insieme ad altri ufficiali del Commonwealth nominati per partecipare alla cerimonia. Tra gli altri membri della delegazione canadese, il campione olimpico di nuoto Mark Tewksbury e il musicista Gregory Charles.