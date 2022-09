Sangiovanni: dopo le scuse ("soffro di fitte allo stomaco e ho nausea") il concerto a Cremona

“Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Soffro di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo, ma ho trascurato la cosa perché ho dedicato sempre tutto il tempo al lavoro senza pensare a prendere un po’ di tempo per la mia salute”. Con queste parole, in un video sui social, Sangiovanni si è scusato con i propri fan per il concerto annullato a Cremona e poi recuperato il giorno dopo.