Scene da uragano: auto di lusso alluvionate, la corsa goliardica con bandiera, lo squalo in strada

L'uragano Ian sta portando devastazione lungo la costa della Florida. I video amatoriali documentano quanto sta accadendo: doloroso pubblicare le immagini della propria auto, una McLaren P1 da 1 milione di dollari, che galleggia sull'acqua. Ancora più brutto mostrare le altre auto di lusso in garage che non se la passano meglio. E poi spopolano le immagini di gesti goliardici, come l'uomo della Florida che affronta, inutilmente, la tempesta sventolando la bandiera a stelle e strisce prima di essere respinto inesorabilmente. Poi ci sono fenomeni imprevedibili che accadono quando gli uragani, come Ian, spingono il mare oltre la costa. Nelle strade alluvionate di Fort Myers, nuotano squali e probabilmente altri tipi di vita marina.