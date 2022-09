Scontri a Londra nelle manifestazioni per Mahsa. Scoppia la rivolta vicino all'ambasciata iraniana

La polizia ha riferito che gli agenti erano stati dispiegati vicino all'ambasciata perché negli ultimi giorni a Londra si sono svolti pacificamente "grandi raduni" in seguito alla morte di Mahsa Amini, arrestata il 13 settembre dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo. Sono stati schierati reparti delle forze dell'ordine in assetto antisommossa.

I video sui social network mostrano in particolare una folla che canta "morte alla Repubblica islamica". Mentre la "maggioranza dei presenti all'ambasciata ieri ha continuato a comportarsi in modo responsabile", un gruppo "significativo" ha "cercato di inseguire la polizia e i manifestanti con cui erano in disaccordo", ha riferito Scotland Yard in una dichiarazione domenica sera.

Scontri anche nel nord-ovest di Londra durante una manifestazione di protesta per la morte di Mahsa. La polizia è intervenuta mentre si confrontavano manifestanti di opposte fazioni. I disordini si sono verificati vicino a Marble Arch, nel centro di Londra e vicino al Centro islamico d'Inghilterra, 3 chilometri a nord-ovest.

L'Iran ha convocato gli ambasciatori britannico e norvegese per quella che ha definito un'interferenza e una copertura mediatica ostile dei disordini a livello nazionale.