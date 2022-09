Segreti e retroscena sull'abito disegnato per l'incoronazione della Regina Elisabetta

Con i suoi look tutti diversi tra loro, eppure somiglianti, 'Lillibet', come la chiamavano affettuosamente i suoi cari, è diventata un'icona di stile. La moda non l'ha convinta e forse è stata lei a influenzarla. Con classe e sobrietà squisitamente Brit, la Regina Elisabetta II ha conquistato le fashion victim più incallite. Tanti gli abiti importanti del suo regno, tra i quali spicca quello indossato per l'incoronazione avvenuta il 2 giugno 1953. Confezionato da Norman Hartnell, l'abito richiese svariati mesi di tempo, per via dei tanti ricami: un'opera d'arte di fiori e motivi con fili di seta, diamanti, perle e paillettes. Un capo color avorio sontuoso che nascondeva allo sguardo un quadrifoglio portafortuna ricamato nel lato della gonna, dove la Regina avrebbe posato la sua mano. Un dettaglio che il designer, che vestì Elisabetta anche nel giorno del suo matrimonio con Filippo, ha aggiunto di nascosto. Lo rivelò a Elisabetta II, la regina, soltanto al termine della cerimonia.