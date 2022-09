L'appello di Noemi, Stefano Boeri, Silvia Avallone e Roberto Mancini per le donne iraniane

“Quello che sta accadendo in Iran non è un attacco alla libertà delle donne, ma un attacco alla libertà di tutti noi. Non possiamo ignorare questi ennesimi episodi di violenza”.

Inizia così l'appello della cantante Noemi raccolto ieri sera dal Tg1 delle 20. Una partecipazione che ha visto coinvolti anche, intellettuali e sportivi.

Dopo Noemi parla Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano: “La violenza della polizia iraniana è atroce….per questo alla Triennale stiamo raccogliendo, come gesto simbolico, ciocche di capelli che porteremo al consolato generale dell'Iran a Milano”.

Dopo è la volta della scrittrice Silvia Avallone: "E' una causa che ci riguarda tutte..La nostra libertà fa paura, ma nessuno può decidere dei nostri corpi, dei nostri desideri, delle nostre aspirazioni".

L'ultimo appello è quello di Roberto Mancini, coach della Nazionale italiana di calcio. “Una battaglia che dobbiamo sostenere tutti è quella per la libertà. Le immagini che arrivano dall'Iran, sono di donne e bambini uccisi perchè lottano per la libertà. Mi raccomando non lasciamoli soli”.