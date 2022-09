Sgomma e prende velocità ma perde il controllo della Ferrari: il violento schianto contro un albero

Vietato sgommare, vietato il burnout (Ovvero far girare le gomme tenendo il veicolo fermo, ndr), eppure qualche ragazzo non ha recepito le regole del Mantova Street Crew. Così al margine dell'evento si è verificato l'incidente confermato dagli organizzatori: “Un’auto di grossa cilindrata con a bordo due giovani ha sbandato e dopo aver urtato un marciapiede ha terminato la sua corsa contro un cartellone pubblicitario e alcune piante. I due a bordo hanno riportato solo alcune escoriazioni. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di spettatori che seguivano l’evento con i loro telefonini”. Nel video, la Ferrari parte sgommando e finisce per travolgere dei cartelli stradali prima di schiantarsi contro un albero. La polizia sta indagando sull'accaduto.