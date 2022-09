Shevchenko consegna a Lewandowski la fascia da capitano con i colori dell'Ucraina

In vista dei mondiali in Qatar

Andriy Shevchenko mette la fascia da capitano con i colori dell’Ucraina intorno al braccio di Robert Lewandowski, la stella del Barcellona che guiderà la nazionale polacca ai prossimi mondiali in Qatar.

"Per me questo rappresenta la forza e l'attaccamento al Paese. Ti ringrazio ancora molto. Questa è tua", ha detto l’ex capitano dell’Ucraina, campione del Milan tra il 1999 e il 2006.

"Grazie mille, sono molto orgoglioso perché so cosa significa sostenere il popolo ucraino, so cosa significa lottare per la libertà, conosciamo la storia, la nostra storia e per questo per me era chiaro aiutare i nostri vicini, aiutare il popolo ucraino e sono molto orgoglioso di indossare questa fascia”.

Shevchenko ha consegnato al capitano della Polonia Robert Lewandowski una speciale fascia da capitano con i colori gialloblu oggi a Varsavia.

L'attaccante del Barcellona si è schierato apertamente a sostegno di Kyiv dopo l'invasione da parte della Russia e ha già indossato una fascia simile quando ancora giocava con il Bayern Monaco nella scorsa stagione.

Lewandowski si è detto orgoglioso di aver ricevuto la fascia al braccio, affermando che è fondamentale sostenere gli ucraini nella loro lotta. L'attaccante del Barcellona ha ricevuto il Laureus Exceptional Achievement Award, per il sostegno alle vittime dell'invasione sin dall'inizio della guerra.