Si rompe il finestrino, panico sul volo da Varsavia a New York

Un passeggero sul volo della compagnia Polish Airlines ha registrato il drammatico momento in cui un finestrino si è rotto a 300 Km da New York. Tra i passeggeri è scoppiato il panico quando una donna ha cominciato a gridare, poi si sono accodati anche gli altri. Le immagini pubblicate su TikTok mostrano la crisi di nervi e l'intervento degli steward. La compagnia aerea ha precisato che la tenuta del finestrino non è stata intaccata, invece si è rotto lo strato elettrofotocromatico utilizzato per scurire il vetro.