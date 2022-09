La campagna elettorale per le presidenziali in Brasile passa anche per il tema cruciale del clima e del futuro dell'Amazzonia, devastata da incendi, agricoltura intensiva e industria mineraria. La nostra inviata Veronica Fernandes è stata nel cuore della foresta amazzonica per incontrare la comunità indigena dei Karipuna che lotta per la sopravvivenza.