Sophie Codegoni, la proposta di matrimonio sul red carpet di Alessandro Basciano

Sul red carpet per il film “The Son”, diretto da Florian Zeller, Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Sophie Codegoni. A Venezia 79 il gesto plateale, però, apprezzato dai fan, non è piaciuto al giornalista Jack King di British GQ che ha richiamato l'attenzione di Basciano che prontamente ha risposto: “La proposta non è legata al film caro Jack”. Una pellicola sul “male di vivere” che il protagonista interpretato dall'attore Zen McGrath vive costantemente.