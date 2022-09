Sopravvive al naufragio e vaga 11 giorni nell'Oceano Atlantico dentro un congelatore

È incredibile l'avventura di un pescatore di 44 anni sopravvissuto a un naufragio. L'uomo aveva lasciato il porto di Oiapoque, nello Stato brasiliano di Amapá, per una battuta di pesca. La piccola imbarcazione, con delle crepe, ha iniziato a imbarcare acqua fino ad affondare. L'unica ancora di salvezza per l'uomo è stato un congelatore. Così è cominciata l'odissea di Romualdo Macedo Rodrigues, arrivato indebolito e arrestato per 16 giorni a Paramaribo, capitale del Suriname, perché privo di documenti.