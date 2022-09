Memphis, sparatoria in diretta Facebook: preso il killer

La polizia di Memphis ha annunciato di aver arrestato il 19enne afroamericano Ezekiel D. Kelly, sospettato delle sparatorie avvenute nella città del Tennessee. Le autorità hanno dato l'annuncio sull'account Twitter del Dipartimento di polizia di Memphis, revocando l'allerta che chiedeva ai residenti di Ivan Road e Hodge Road di rimanere al sicuro nelle proprie case.

"Arrivo e lo faccio a modo mio, e con la telecamera. Cosa ha detto questo negro? Lo faccio davvero, davvero, sentite me, questo è sul serio. Lo giuro su mia madre, pensate che io stia scherzando? Adesso vi faccio vedere questa cosa sta per succedere veramente". Con queste parole un afroamericano di 19 anni, in diretta Facebook, ha annunciato ai suoi follower che avrebbe ucciso una persona a Memphis, Tennessee. E lo ha fatto davvero, sparandogli due colpi. Le immagini mostrano la vittima, in piedi, un attimo prima di essere colpita, poi la scena si fa confusa, il cellulare inquadra il pavimento, mentre il killer urla: "L'ho ucciso per davvero". L'omicidio è avvenuto dentro un store. La scena, ripresa live, mostra il ragazzo fermare la macchina, uscire velocemente per entrare in un negozio. In quel momento compare un uomo, forse il titolare dello store, con il quale forse il ragazzo aveva avuto una discussione. L'uomo non fa in tempo a capire cosa stia succedendo, che il killer gli spara addosso, uccidendolo.