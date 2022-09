Spari nel centro di Napoli, panico tra i clienti di un bar all'aperto

Ancora una sparatoria nel centro di Napoli. È successo la scorsa notte in piazza Trieste e Trento: in quelli che sono definiti i 'salotti buoni' della città. Le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza mostrano il fuggi fuggi dei clienti di un bar all'aperto. Lo scorso luglio, sempre nella stessa piazza, un turista fu minacciato con una pistola alla tempia per un orologio (Poi restituito perché non di valore).

“Attimi di terrore, all'esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra il video choc che ci hanno inviato - racconta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito: immagini che testimoniano un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte”.

Le indagini della Polizia sono in corso e potrebbero trovare un legame tra quanto accaduto in piazza ed un uomo rimasto ferito alla gamba proprio nella stessa zona. Si tratta di un 49enne con precedenti che agli agenti, all'ospedale Pellegrini, ha raccontato di essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre stava passeggiando tra Borgo Marinari e proprio Piazza Trieste e Trento. Sul posto è stato trovato un bossolo calibro 6.35.