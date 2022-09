Speranza: “Ho firmato il decreto che istituisce l'ordine professionale per i fisioterapisti”

“Oggi è un giorno importante sul piano mondiale perché si festeggia la Giornata Mondiale della Fisioterapia ma è anche importante per il nostro Paese: con grandissimo piacere posso annunciarvi che proprio stamattina, prima di questo collegamento, ho provveduto a firmare il decreto che ufficialmente provvede all'istituzione dell'Ordine della professione sanitaria dei fisioterapisti. Da questo momento esiste una federazione nazionale dei Fisioterapisti, un ordine che entra a far parte dell'ordine delle professioni sanitarie”, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento al Convegno 'PNRR e DM 77. Artrosi e malattie reumatiche nei nuovi modelli di assistenza territoriale: il contributo della fisioterapia nella Giornata mondiale della fisioterapia 2022'.