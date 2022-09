"Spiderman" francese per festeggiare 60 anni scala un grattacielo di 48 piani

L'arrampicatore francese Alain Robert, detto l'Uomo Ragno e noto alle cronache da tre decenni per aver scalato in arrampicata libera, in solitaria e senza protezione molti degli edifici alti più famosi del mondo, ha celebrato il suo sessantesimo compleanno scalando ieri il TourTotal Energies, edificio di 48 piani, alto 187 metri nel quartiere parigino della Défense.

"Voglio mandare alla gente il messaggio che avere 60 anni non è niente. Puoi ancora fare dello sport, essere attivo e fare cose fantastiche", ha detto all'agenzia Reuters, citato da vari media francesi e internazionali. Robert, che ha già all'attivo molte ascensioni in libera della Tour Total Energies, ha impiegato questa volta circa un'ora: un minuto per ogni anno d'età. Un numero simbolico, ha ricordato l'alpinista francese diventato 'urban climber'', perché i 60 anni rappresentano l'età della pensione in Francia. "Mi è sembrato una cosa bella", ha detto ancora, ricordando che lo scopo delle sue centinaia di scalate di grattacieli in tutto il mondo - per le quali è stato più volte fermato e anche arrestato - è di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del riscaldamento globale.

"Mi sono ripromesso diversi anni fa che quando avrei raggiunto i 60 anni, avrei scalato di nuovo quella torre perché 60 anni simboleggiano l'età pensionabile in Francia e ho pensato che fosse un bel traguardo", ha aggiunto.

Le imprese di Alain Robert

Ha iniziato ad arrampicare nel 1975, allenandosi sulle scogliere vicino alla sua città natale di Valence, nel sud della Francia. Quando ha iniziato l'arrampicata in solitaria nel 1977 ed è diventato rapidamente un top climber.

Da allora Robert ha scalato più di 150 grattacieli in tutto il mondo: la Tour Eiffel (1996), il Golden Gate Bridge di San Francisco (1996), l'Empire State Building di New York (1994) le gemelle Petronas Towers di Kuala Lumpur (1997, 2007, 2009), la torre Taipei 101 nella capitale di Taiwan, alta 508 metri ( 2004), la Willis Tower di Chicago (443 metri, 1999), il Jin Mao Building di Shaghai (420metri), che nel 2007 gli valse l'arresto e l'espulsione dalla Cina, e soprattutto il Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto al mondo con i suoi 828 metri, eseguita nel marzo 2011 in cui però, in via eccezionale, arrampicò assicurato da imbracatura e corda con l'assistenza di un compagno: un'impresa che durò oltre sei ore.

Robert arrampicandosi negli anni, spesso senza permesso, è stato arrestato in numerose occasioni. Lui si arrampica senza imbracatura, usando solo le mani nude, un paio di scarpette da arrampicata e un sacchetto di gesso in polvere per assorbire il sudore, ancora, a 60 anni.