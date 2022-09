Stefano Bollani e Valentina Cenni: "Viviamo di musica ma anche di silenzi"

Il salotto Cenni - Bollani è un luogo magico, pieno di note, incontri, jam session, dove il fare e parlare di musica coinvolge e intrattiene armoniosamente i tanti amici ospiti in studio e il pubblico da casa.

Ogni giorno un argomento diverso legato alla musica: aneddoti, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche per dare forma a un universo musicale inedito dove non si fanno distinzioni di genere. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 25 minuti per cantare insieme e per lasciarsi sorprendere dalle infinite sfaccettature che le note e la vita possono riservare. Così come, grazie a “Parla con Elle”, il 6 settembre è avvenuto alla Mostra del Cinema di Venezia.