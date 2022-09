Strage in Canada, la corsa contro il tempo per portare i feriti in ospedale

Sarebbero almeno 15 i feriti dell'assalto omicida che ha causato 10 morti a coltellate in Canada. Alcuni, secondo i media canadesi, sarebbero in fin di vita. L'attacco è stato sferrato in 13 zone dei villaggi di James Smith Cree Nation e di Weldon, nella regione di Saskatchewan, dove le comunità locali hanno dichiarato lo stato d'emergenza. L'allerta è stata estesa all'Alberta e al Manitoba.