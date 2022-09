Strappato e dato alle fiamme il mega poster del generale iraniano Qassem Soleimani

Da giorni si susseguono le proteste in Iran per la morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata e picchiata dalla “polizia morale” per aver indossato il velo in maniera impropria. In questo contesto è stato bruciato a Kerman (sua città natale) il poster di Qassem Soleimani, grande quanto la facciata di un edificio. Il gesto dei manifestanti rappresenta un gesto di sfida nei confronti del regime iraniano e una presa di posizione netta contro l'assassinio di Amini.